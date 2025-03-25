Минкульт внес разрушенную усадьбу Зеленских в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников

Усадьбу Зеленских в центре Киева на улице Коныского внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщило, что 24 марта внесло усадьбу Зеленских XIX века в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Здание усадьбы было разрушено 19 июля 2024 года.

«Это сделано для ее защиты и сохранения.

МКСК в который раз подчеркивает, что разрушение исторического дома, известного общественности как «усадьба Зеленских», — это циничное нарушение памятникоохранного и градостроительного законодательства, а также Государственных строительных норм», — говорится в заявлении.

Усадьба Зеленских — деревянное, обложенное кирпичом здание, построенное в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Это одно из старейших зданий улицы. Она стала известной благодаря тому, что в период с 1911 по 1915 годы здесь проживала семья зажиточных мещан Зеленских.

Напомним, владельцу усадьбы Зеленских объявили о подозрении в уничтожении имущества под арестом.

Ранее в КГГА заявили, что никаких согласований и разрешений Департамент охраны культурного наследия КГГА не предоставлял и не должен был предоставлять, потому что эта территория относится к центральному историческому ареалу, и полномочия на согласование проекта и предоставление определенных разрешений – в компетенции МКИП.

А в МКИП заявили, что в Министерство не поступало никаких проектных предложений относительно исторического дома, поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни о новом строительстве на этом участке, ни о реконструкции здания, ни по ее демонтажу.

Ранее сообщалось, что владелец снесенной усадьбы Зеленских в Киеве отстроит ее за свой счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.