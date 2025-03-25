В Україні відзначають День Служби безпеки

Співробітники СБУ відзначають професійне свято 25 березня.

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Традиційно 25 березня в Україні святкують День Служби безпеки України. Ця дата була затверджена указом президента № 193/2001 від 22 березня 2001 року. Вона приурочена до утворення СБУ, яке відбулося 25 березня 1992 року.

З перших днів існування перед СБУ постали складні завдання: забезпечення державної безпеки, охорона територіальної цілісності, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.

Після 24 лютого 2022 року СБУ разом з іншими Силами оборони стала на передовій боротьби за незалежність України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав співробітників Служби безпеки з їхнім професійним святом.

«Сьогоднішній день — про тих, хто веде невидиму, але життєво важливу боротьбу. Хто працює, щоб Україна залишалася сильною і перемагала. Служба безпеки України, як і весь наш народ, проходить випробування війною. Ви змінюєтеся, стаєте сильнішими й ефективнішими, виявляєте і знешкоджуєте ворожу агентуру», — написав у Телеграм Сирський.

Він зазначив, що робота СБУ — це не лише аналітика та контррозвідка, а й «ризиковані та високоточні військові операції, в тому числі спільно з іншими підрозділами Сил оборони».

«Це ефективні удари в глибокому тилу ворога. Це місії, які дають змогу Збройним Силам України рухатися вперед і змінюють хід війни. Україна здобула перевагу над агресором у Чорному морі — і в цьому є значна ваша заслуга», — підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

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