Трамп не планує звільняти радника з нацбезпеки Волтца через повідомлення про витік даних — CNN

У ЗМІ допускали відставку Майка Волтца після повідомлень про витік даних про удари США по Ємену.

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Президент США Дональд Трамп не має планів звільняти свого помічника з національної безпеки Майка Волтца після повідомлень про витік даних про удари США по Ємену. Про це написала журналістка телеканалу CNN Алайна Трін у Х.

За її інформацією, Трамп був проінформований під час брифінгу про статтю головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга про те, що високопосадовці адміністрації США випадково включили його до групового чату, де обговорювалися удари по хуситах.

Вона зазначила, що Трамп залишається лояльним до свого радника і не планує звільняти Волтца.

Нагадаємо, що видання Politico допустило відставку Уолтца після повідомлень про витік даних через Signal. За словами неназваних чиновників, поки що нічого не вирішено, але Дональд Трамп може ухвалити остаточне рішення протягом наступних одного-двох днів, коли спостерігатиме за висвітленням цього інциденту.

Водночас є й ті, хто вважає, що Волтцю нічого не загрожує. Заявляється, що Трамп вже говорив із радником нацбезпеки і загалом Білий дім підтримує його.

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