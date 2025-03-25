Трамп не планирует увольнять советника по нацбезопасности Уолтца в связи с сообщениями об утечке данных — CNN

В СМИ допускали отставку Майка Уолтца после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену.

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Президент США Дональд Трамп не имеет планов увольнять своего помощника по национальной безопасности Майка Уолтца после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену. Об этом написала журналистка телеканала CNN Алайна Трин в Х.

По ее информации, Трамп был проинформирован во время брифинга о статье главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга о том, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

Она отметила, что Трамп остается лояльным своему советнику и не планирует увольнять Уолтца.

Напомним, что издание Politico допустило отставку Уолтца после сообщений об утечке данных через Signal. По словам неназванных чиновников, пока что ничего не решено, но Дональд Трамп может принять окончательное решение в течение следующих одного-двух дней, когда будет наблюдать за освещением этого инцидента.

В то же время есть и те, кто считает, что Уолтцу ничего не угрожает. Заявляется, что Трамп уже говорил с советником нацбезопасности и в целом Белый дом поддерживает его.

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