В полиции Киева объяснили инцидент с падением пенсионерки во время задержания мужчины

Правоохранители рассказали свою версию конфликта в Оболонском районе города.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы писали, в Киеве во время конфликта с полицией и ТЦК пострадала пожилая женщина. Она пыталась вместе с прохожими "отбить" мужчину, которого хотели силой задержали сотрудники ТЦК и правоохранители. Заявлялось, что пенсионерка упала и сильно ударилась головой.

В патрульной полиции Киева рассказали свою версию инцидента, произошедшего в Оболонском районе города.

По словам правоохранителей, инспекторы заметили "подозрительных граждан" и остановили их для проверки. Тогда один из мужчин якобы начал ругаться, агрессивно вести себя и попытался скрыться, применив средство слезоточивого действия.

"Проверив информацию о мужчине согласно базам данных, мы установили, что он находится в розыске по ст. 210 (Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП", - заявили в полиции.

Поблизости были и другие люди, которые пытались помешать задержанию мужчины и начали толкотню со стражами порядка.

Так что патрульные попытались оттеснить людей от задержанного. В результате одна женщина упала на землю. В полиции заверили, что она "не пострадала и отказалась от госпитализации", хотя на видео видно, что после падения она не двигалась.

Задержанный уже доставлен в отделение полиции и передан следователям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.