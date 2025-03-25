У поліції Києва пояснили інцидент із падінням пенсіонерки під час затримання чоловіка

Правоохоронці розповіли свою версію конфлікту в Оболонському районі міста.

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Як ми писали, у Києві під час конфлікту з поліцією та ТЦК постраждала літня жінка. Вона намагалася разом з перехожими "відбити" чоловіка, якого хотіли силою затримали співробітники ТЦК та правоохоронці. Заявлялося, що пенсіонерка впала і сильно вдарилася головою.

У патрульній поліції Києва розповіли свою версію інциденту, який стався в Оболонському районі міста.

За словами правоохоронців, інспектори помітили "підозрілих громадян" та зупинили їх для перевірки. Тоді один із чоловіків нібито почав лаятися, агресивно поводитись та спробував втекти, застосувавши засіб сльозогінної дії.

"Перевіривши інформацію про чоловіка згідно з базами даних, ми встановили, що він перебуває розшуку за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП", - заявили у поліції.

Поблизу були й інші люди, які намагалися завадити затриманню чоловіка та розпочали штовханину з правоохоронцями.

Тож патрульні спробували відтіснити людей від затриманого. Внаслідок цього одна жінка впала на землю. У поліції запевнили, що вона "не постраждала та відмовилися від шпиталізації", хоча на відео видно, що після падіння вона не рухалася.

Затриманого вже доставили до відділення поліції та передали слідчим.

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