Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив витік інформації про військові плани через Signal

Піт Гегсет заперечив факт обговорення планів воєнних сил США у груповому чаті Signal.

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Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив обговорення військових планів у груповому чаті Signal, повідомляє Fox News.

"Ніхто не переписувався щодо військових планів, і це все, що я можу сказати щодо цього", – заявив глава Пентагону.

Він також звинуватив головного редактора The Atlantic Джефрі Голдберга у поширенні фейків.

"Якщо ви маєте на увазі брехливого та повністю дискредитованого так званого журналіста, який зробив кар'єру на поширенні фейків, то так, він неодноразово вкидав відверті вигадки", — заявив він.

Зазначимо, що раніше головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці США обговорювали обговорювали підготовку до атаки на єменських хуситів.

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