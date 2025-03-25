Глава Пентагона Пит Гегсет опроверг утечку информации о военных планах через Signal

Пит Гегсет отрицает факт обсуждения планов военных сил США в групповом чате Signal.

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Министр обороны США Пит Гегсет опроверг обсуждение военных планов в групповом чате Signal, сообщает Fox News.

"Никто не переписывался по военным планам, и это все, что я могу сказать по этому поводу", – заявил глава Пентагона.

Он также обвинил главного редактора The Atlantic Джефри Голдберга в распространении фейков.

"Если вы имеете в виду лживого и полностью дискредитированного так называемого журналиста, сделавшего карьеру на распространении фейков, то да, он неоднократно вбрасывал откровенные выдумки", — заявил он.

Отметим, что ранее главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как его случайно прибавили к групповому чату в Signal, где чиновники США обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.

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