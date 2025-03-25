В Киеве полиция и ТЦК толкнули пенсионерку — она ​​сильно ударилась головой, видео

В Киеве на Оболони произошел конфликт с участием полицейского и представителей ТЦК. Во время силовой попытки задержать мужчину один из правоохранителей толкнул пожилую женщину, пытавшуюся вместе с прохожими «отбить» мужчину.
В результате падения она потеряла сознание и получила серьезное повреждение головы, сообщили в соцсетях.
Видео инцидента публикуют киевские Телеграм-каналы.
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