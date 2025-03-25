У Києві поліція та ТЦК штовхнули пенсіонерку — вона сильно вдарилася головою, відео

Конфлікт стався під час силової спроби затримати чоловіка.

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У Києві на Оболоні стався конфлікт за участі поліцейського та представників ТЦК. Під час силової спроби затримати чоловіка один із правоохоронців штовхнув літню жінку, яка намагалась разом з перехожими «відбити» чоловіка.

Внаслідок падіння вона втратила свідомість та отримала серйозне ушкодження голови, повідомили у соцмережах.

Відео інциденту публікують київські Телеграм-канали.

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