Сотрудники СБУ отмечают профессиональный праздник 25 марта.

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Традиционно 25 марта в Украине отмечают День Службы безопасности Украины. Эта дата была утверждена указом президента №193/2001 от 22 марта 2001 года. Она приурочена к образованию СБУ, состоявшемуся 25 марта 1992 года.

С первых дней существования перед СБУ встали сложные задачи: обеспечение государственной безопасности, охрана территориальной целостности, борьба с коррупцией и организованной преступностью.

После 24 февраля 2022 года СБУ вместе с другими Силами обороны стала на передовой борьбе за независимость Украины.

Глава Службы безопасности Василий Малюк отметил, что за последние три года СБУ провела немало уникальных спецопераций, изменивших ход войны и шокировавших врага.

«Сегодня перечень задач Службы безопасности очень широкий: от уничтожения военного потенциала РФ до противодействия терроризму на улицах украинских городов и сел. Наш приоритет – уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны. Есть хорошая генетическая память, умноженная на жажду свободы и ненависть к русским палачам. А еще – желание отомстить за погибших собратьев и сделать пожизненную прививку «от московитов» для потомков», - заявил Малюк.

Он добавил, что СБУ будет и дальше бороться за свое государство, сохраняя единство и устойчивость.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил сотрудников Службы безопасности с их профессиональным праздником.

«Сегодняшний день – о тех, кто ведет невидимую, но жизненно важную борьбу. Кто работает, чтобы Украина оставалась сильной и побеждала. Служба безопасности Украины, как и весь наш народ, проходит испытание войной. Вы меняетесь, становитесь сильнее и эффективнее, выявляете и обезвреживаете вражескую агентуру», — написал в Телеграм Сырский.

Он отметил, что работа СБУ — это не только аналитика и контрразведка, но и рискованные и высокоточные военные операции, в том числе совместно с другими подразделениями Сил обороны.

«Это эффективные удары в глубоком тылу врага. Это миссии, которые позволяют Вооруженным Силам Украины двигаться вперед и меняют ход войны. Украина получила преимущество над агрессором в Черном море — и в этом значительная ваша заслуга», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

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