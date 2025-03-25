В Минобороны напомнили размер денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилья

Министерство обороны Украины напомнило, что военнослужащие ВСУ, а также других составляющих Сил обороны, имеют право на получение денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы. Она назначается в случае отсутствия у военнослужащего собственного жилья на данной территории.
Размер компенсации определяется Министерством обороны Украины ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете Министерства на соответствующий бюджетный год. Порядок назначения и выплаты компенсации военнослужащим регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 года № 450 (с изменениями, далее — Порядок) и Инструкцией по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 31 июля 2018 года № 380 (с изменениями).
Согласно решению министра обороны от 23.01.2025 № 2640/з, размер денежной компенсации в 2025 году установлен:
При этом военнослужащим, имеющим трех и более членов семьи, указанные размеры компенсации увеличиваются в 1,5 раза.
Если лицо одновременно имеет право на получение денежной компенсации, предусмотренной Порядком, и других компенсационных выплат, установленных иными нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм осуществляется только на одном основании по выбору получателя.
Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий подает рапорт командиру воинской части. К рапорту прилагаются:
При рассмотрении поданного рапорта проверяются сведения о недвижимом имуществе из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи на праве собственности.
Также в ходе рассмотрения рапорта проверяются жилищные условия военнослужащего и членов его семьи. Проверка осуществляется жилищной комиссией воинской части (подразделения, органа, учреждения), по результатам которой составляется справка (акт), передаваемая жилищной комиссией напрямую командиру (начальнику) воинской части (подразделения, органа, учреждения).
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