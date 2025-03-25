В Минобороны напомнили размер денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилья

Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий подает рапорт командиру воинской части.

Фото: armyinform.com.ua

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Министерство обороны Украины напомнило, что военнослужащие ВСУ, а также других составляющих Сил обороны, имеют право на получение денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы. Она назначается в случае отсутствия у военнослужащего собственного жилья на данной территории.

Размер компенсации определяется Министерством обороны Украины ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете Министерства на соответствующий бюджетный год. Порядок назначения и выплаты компенсации военнослужащим регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 года № 450 (с изменениями, далее — Порядок) и Инструкцией по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 31 июля 2018 года № 380 (с изменениями).

Размеры денежной компенсации в 2025 году

Согласно решению министра обороны от 23.01.2025 № 2640/з, размер денежной компенсации в 2025 году установлен:

в городе Киев — 4 560 грн

в областных центрах — 3 420 грн

в других населенных пунктах — 2 280 грн.

При этом военнослужащим, имеющим трех и более членов семьи, указанные размеры компенсации увеличиваются в 1,5 раза.

Если лицо одновременно имеет право на получение денежной компенсации, предусмотренной Порядком, и других компенсационных выплат, установленных иными нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм осуществляется только на одном основании по выбору получателя.

Кто может получить?

военнослужащие офицерского состава (в том числе проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту

курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, имеющие семьи

другие военнослужащие (кроме призванных по мобилизации до заключения контракта).

Как получить?

Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий подает рапорт командиру воинской части. К рапорту прилагаются:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи

копия ИНН

информация (выписка, информационная справка) из БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи на праве собственности в населенном пункте по текущему месту прохождения службы

копии документов, подтверждающих родственные связи

надлежащим образом заверенная копия справки о жилищном обеспечении с предыдущего места прохождения военной службы, выданной квартирно-эксплуатационным органом (службой) (кроме лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины и населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия)

акт комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации и т.п.

При рассмотрении поданного рапорта проверяются сведения о недвижимом имуществе из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи на праве собственности.

Также в ходе рассмотрения рапорта проверяются жилищные условия военнослужащего и членов его семьи. Проверка осуществляется жилищной комиссией воинской части (подразделения, органа, учреждения), по результатам которой составляется справка (акт), передаваемая жилищной комиссией напрямую командиру (начальнику) воинской части (подразделения, органа, учреждения).

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