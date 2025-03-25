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В Минобороны напомнили размер денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилья

16:35, 25 марта 2025
Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий подает рапорт командиру воинской части.
В Минобороны напомнили размер денежной компенсации военнослужащим за поднаем жилья
Фото: armyinform.com.ua
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Министерство обороны Украины напомнило, что военнослужащие ВСУ, а также других составляющих Сил обороны, имеют право на получение денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы. Она назначается в случае отсутствия у военнослужащего собственного жилья на данной территории.

Размер компенсации определяется Министерством обороны Украины ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете Министерства на соответствующий бюджетный год. Порядок назначения и выплаты компенсации военнослужащим регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 года № 450 (с изменениями, далее — Порядок) и Инструкцией по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 31 июля 2018 года № 380 (с изменениями).

Размеры денежной компенсации в 2025 году

Согласно решению министра обороны от 23.01.2025 № 2640/з, размер денежной компенсации в 2025 году установлен:

  • в городе Киев — 4 560 грн
  • в областных центрах — 3 420 грн
  • в других населенных пунктах — 2 280 грн.

При этом военнослужащим, имеющим трех и более членов семьи, указанные размеры компенсации увеличиваются в 1,5 раза.

Если лицо одновременно имеет право на получение денежной компенсации, предусмотренной Порядком, и других компенсационных выплат, установленных иными нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм осуществляется только на одном основании по выбору получателя.

Кто может получить?

  • военнослужащие офицерского состава (в том числе проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту
  • курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, имеющие семьи
  • другие военнослужащие (кроме призванных по мобилизации до заключения контракта).

Как получить?

Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий подает рапорт командиру воинской части. К рапорту прилагаются:

  • копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи
  • копия ИНН
  • информация (выписка, информационная справка) из БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи на праве собственности в населенном пункте по текущему месту прохождения службы
  • копии документов, подтверждающих родственные связи
  • надлежащим образом заверенная копия справки о жилищном обеспечении с предыдущего места прохождения военной службы, выданной квартирно-эксплуатационным органом (службой) (кроме лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины и населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия)
  • акт комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации и т.п.

При рассмотрении поданного рапорта проверяются сведения о недвижимом имуществе из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи на праве собственности.

Также в ходе рассмотрения рапорта проверяются жилищные условия военнослужащего и членов его семьи. Проверка осуществляется жилищной комиссией воинской части (подразделения, органа, учреждения), по результатам которой составляется справка (акт), передаваемая жилищной комиссией напрямую командиру (начальнику) воинской части (подразделения, органа, учреждения).

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ВСУ Минобороны

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