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На Волині чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу за незаконне зведення будинку біля залізниці

21:51, 25 березня 2025
Обвинувачений самовільно зайняв землю та почав будівництво будинку.
На Волині чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу за незаконне зведення будинку біля залізниці
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На Волині чоловік, який побудував будинок у санітарно-захисній зоні без жодних дозвільних документів, заплатить 17 тисяч гривень штрафу. Вирок у справі № 159/5746/24 виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

У матеріалах справи вказується, що у 2013 році чоловік став власником 0,047 га землі у Ковельському районі. У серпні 2018 року обвинувачений звернувся до виконавчого комітету міської ради з проханням виділити ще 1000 м² землі для зведення житлового будинку, проте отримав відмову, оскільки ця ділянка розташована у санітарно-захисній зоні залізниці.

За даними слідства, на початку 2019 року чоловік самовільно зайняв землю та почав будівництво будинку площею 223 м². У суді чоловік повністю визнав свою провину і розкаявся.

Суд проаналізував деталі справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.197-1 КК України та призначив йому остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

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