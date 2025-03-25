В Україні фіксують нижчий за норму рівень води під час водопілля – які можуть бути наслідки

Фахівці попереджають: можливе раннє маловоддя, що загрожує нестачею води у водосховищах, особливо на малих річках.

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В Укргідрометцентрі заявили, що під час весняного водопілля в Україні фіксують рівень води нижчий за норму. Зокрема, це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Рівні води на Дніпрі, Десні, Сіверському Дінці та їхніх притоках залишаються нижчими за середні багаторічні значення. На решті річок водопілля слабко виражене, а водність залежатиме від кількості опадів», - розповіла Вікторія Корнієнко, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Фахівці попереджають: можливе раннє маловоддя, що загрожує нестачею води у водосховищах, особливо на малих річках.

Вікторія Корнієнко зазначає, що окрему увагу варто приділити Карпатському регіону, де різкі зміни погоди можуть спричинити дощові паводки.

Фахівчиня додала, що при зростанні рівня води до небезпечних позначок Укргідрометцентр інформуватиме населення.

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