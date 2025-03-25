Деталі переговорів між США та РФ не оприлюднять, бо це технічні консультації, — Пєсков

В РФ зазначили, що ці переговори мали «технічний характер», а Путін і Трамп вже отримали висновки.

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Як відомо, 24 березня відбулися російсько-американські переговори у Саудівській Аравії. Очікувалось, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками зустрічі в Ер-Ріяді.

Однак стало відомо, що зміст переговорів РФ зі США не оприлюднюватиметься. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, переговори мали «технічний характер» та деталі й висновки «не будуть оприлюднювати».

Він заявив, що про підсумки 12-годиннх російсько-американських переговорів, що відбулися, доповіли Москві та Вашингтону і вони зараз аналізуються.

Пєсков також додав, що так званих планів на «тристоронню зустріч представників РФ, США та України» поки що немає, як і на розмову Путіна і Трампа.

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