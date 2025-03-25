Переговори США та України, що проходили в Саудівській Аравії, завершилися – ЗМІ

Делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії.

Джерело фото: Getty Images/Salah Malkawi

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Сполучені Штани Америки та Україна завершили другий раунд переговорів. Про це повідомили у Суспільному з посиланням на джерело в переговорній делегації.

Раніше стало відомо, що українська делегація залишається в Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США 25 березня. Що обговорюватимуть сторони — невідомо.

Як писала «Судово-юридична газета», 24 березня, відбулися російсько-американські переговори у Саудівській Аравії. У США заявили, що за підсумками зустрічі в Ер-Ріяді спостерігається прогрес і що «позитивна заява» очікується «найближчим часом».

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