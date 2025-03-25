Переговоры США и Украины, проходившие в Саудовской Аравии, завершились – СМИ

Делегации США и Украины завершили вторую встречу в Саудовской Аравии.

Источник фото: Getty Images/Salah Malkawi

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Соединенные Штаты Америки и Украина завершили второй раунд переговоров. Об этом сообщили в Общественном со ссылкой на источник в переговорной делегации.

Ранее стало известно, что украинская делегация остается в Саудовской Аравии ещё на один день для встречи с представителями США 25 марта. Что именно будут обсуждать стороны — неизвестно.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 24 марта состоялись российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. В США заявили, что по итогам встречи в Эр-Рияде наблюдается прогресс и что «позитивное заявление» ожидается «в ближайшее время».

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