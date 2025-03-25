Суд расторг договор купли-продажи автомобиля, который разыскивает Интерпол, и взыскал сумму его стоимости в пользу покупателя

Покупатель получит компенсацию за автомобиль, который находится в розыске Интерпола.

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Хмельницкий апелляционный суд согласился с решением местного суда, которым расторгнут договор купли-продажи автомобиля BMW и взыскано 168 000 грн его стоимости в пользу покупателя. Апелляционную жалобу на решение ХАС отклонил.

Как установил суд, в 2016 году ООО «Автокредит Плюс», среди видов деятельности которого – финансовый лизинг и торговля автомобилями, за 190 000 грн приобрел автомобиль марки «BMW 316» 2003 года выпуска.

В 2018 году общество заключило договор о предоставлении финансового лизинга, по условиям которого передало этот автомобиль жителю Хмельницкой области в лизинг сроком на 60 месяцев, с размером ежемесячного платежа – 4800 грн.

Лизингополучатель полностью погасил имущественные обязательства по договору на сумму 314 388 грн, из которых 168 000 грн – стоимость автомобиля, остальные – проценты за пользование кредитом, страховые платежи, банковские услуги и т.д. В 2022 году стороны заключили договор купли-продажи BMW 316.

Но когда покупатель попытался зарегистрировать приобретенный автомобиль в сервисном центре, оказалось, что BMW находится в розыске по базе «Интерпол», страна Италия. Полиция изъяла авто и впоследствии на него был наложен арест в уголовном производстве по части 1 статьи 190 УК Украины (мошенничество).

Покупатель направил обществу письмо-требование о возврате средств, однако ответа не получил. Тогда обратился в суд с просьбой расторгнуть заключенный между ним и ООО «Автокредит Плюс» договор купли-продажи и взыскать в его пользу стоимость автомобиля (168 000 грн).

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области удовлетворил его иск.

Решение суда обжаловал мужчина, продавший в 2016 году этот автомобиль обществу. Он был привлечен к участию в деле как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований по предмету спора, на стороне ответчика.

Апеллянт считает, что оснований для удовлетворения иска не было. Суд не выяснил обстоятельства перемещения BMW через таможенную границу и его регистрацию в Украине. Также он выразил сомнения, что авто находится в базах розыска Интерпола как угнанное.

Коллегия судей апелляционного суда констатировала, что доводы апелляционной жалобы не опровергают заключение суда первой инстанции, с которым согласилась. Суд исходил из того, что ответчик ненадлежащим образом выполнил взятые на себя обязательства по проведению предпродажной подготовки транспортного средства в части проверки обременений автомобиля правами третьих лиц согласно пункту 1.2. договор купли-продажи.

Это существенное нарушение договора, поскольку покупатель лишен права собственности на купленный автомобиль и соответственно это основание для расторжения договора и возмещения убытков (стоимости автомобиля).

С постановлением апелляционного суда по делу №683/3518/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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