В Украине запустили веб-сайт для розыска нотариусами наследников

На сайте «Розыск наследников» нотариусы могут размещать объявления, чтобы упростить процесс поиска.

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Получив сообщение об открытии наследства, нотариус обязан уведомить об этом тех наследников, место жительства или работы которых известно. В то же время нотариус может осуществить вызов наследников путем публичного объявления.

Следовательно, в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщают, что для обеспечения реализации этой нормы статьи 63 Закона «О нотариате» Нотариальная палата Украины презентовала веб-сайт «Розыск наследников», на котором нотариусы могут размещать соответствующие объявления.

По сообщению НПУ, проект «Розыск наследников» ставит целью стать единой платформой для публикации объявлений, чтобы упростить этот процесс как для нотариусов, так и для людей. Ведь во время войны наследственных дел стало больше.

Согласно Гражданскому кодексу, наследство открывается в результате смерти лица или объявления его умершим. Временем открытия наследства считается день смерти лица или день, с которого лицо объявляется умершим.

Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его. Для принятия наследства установлен срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

В интересах наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя с целью сохранения имущества до принятия наследства наследниками или вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным осуществляется охрана наследственного имущества.

Меры по охране наследственного имущества принимает нотариус. Эта охрана длится до окончания срока, установленного для принятия наследства, либо до вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным.

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