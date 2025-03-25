Практика судов
  1. В Украине

В Украине запустили веб-сайт для розыска нотариусами наследников

12:58, 25 марта 2025
На сайте «Розыск наследников» нотариусы могут размещать объявления, чтобы упростить процесс поиска.
В Украине запустили веб-сайт для розыска нотариусами наследников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получив сообщение об открытии наследства, нотариус обязан уведомить об этом тех наследников, место жительства или работы которых известно. В то же время нотариус может осуществить вызов наследников путем публичного объявления.

Следовательно, в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщают, что для обеспечения реализации этой нормы статьи 63 Закона «О нотариате» Нотариальная палата Украины презентовала веб-сайт «Розыск наследников», на котором нотариусы могут размещать соответствующие объявления.

По сообщению НПУ, проект «Розыск наследников» ставит целью стать единой платформой для публикации объявлений, чтобы упростить этот процесс как для нотариусов, так и для людей. Ведь во время войны наследственных дел стало больше.

Согласно Гражданскому кодексу, наследство открывается в результате смерти лица или объявления его умершим. Временем открытия наследства считается день смерти лица или день, с которого лицо объявляется умершим.

Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его. Для принятия наследства установлен срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

В интересах наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя с целью сохранения имущества до принятия наследства наследниками или вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным осуществляется охрана наследственного имущества.

Меры по охране наследственного имущества принимает нотариус. Эта охрана длится до окончания срока, установленного для принятия наследства, либо до вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нотариус наследство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва