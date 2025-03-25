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В Україні запустили вебсайт для розшуку нотаріусами спадкоємців

12:58, 25 березня 2025
На вебсайті «Розшук спадкоємців» нотаріуси можуть розміщувати оголошення, аби спростити процес пошуку.
В Україні запустили вебсайт для розшуку нотаріусами спадкоємців
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Отримавши повідомлення про відкриття спадщини, нотаріус зобов’язаний повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких відоме. Водночас нотаріус може зробити виклик спадкоємців шляхом публічного оголошення.

Відтак, повідомляють у Національній асоціації адвокатів України, аби забезпечити реалізацію цієї норми статті 63 Закону «Про нотаріат», Нотаріальна палата України презентувала вебсайт «Розшук спадкоємців», на якому нотаріуси можуть розміщувати відповідні оголошення.

За повідомленням НПУ, проект «Розшук спадкоємців» має на меті стати єдиною платформою для публікації оголошень, щоб спростити цей процес і для нотаріусів, і для людей. Адже під час війни спадкових справ стало більше.

Відповідно до Цивільного кодексу спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого особа оголошується померлою.

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

В інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою здійснюється охорона спадкового майна.

Заходи до охорони спадкового майна вживає нотаріус. Ця охорона триває до закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини, або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.

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нотаріус спадщина

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