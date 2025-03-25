Практика судів
  1. В Україні

Чи мають право на податкову соціальну пільгу ті, хто одночасно з пенсією отримують зарплату — роз’яснення

20:09, 25 березня 2025
Податкова соціальна пільга може бути застосована лише до місячного доходу у вигляді зарплати за одним місцем роботи, де її офіційно нараховують платнику.
Чи мають право на податкову соціальну пільгу ті, хто одночасно з пенсією отримують зарплату — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Черкаській області розповідає, чи мають право на податкову соціальну пільгу ті, хто одночасно з пенсією отримують зарплату.

Зазначається, що платники податків мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Розміри податкових соціальних пільг визначено у п. 169.1 ПКУ.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

  • доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
  • заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
  • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

З урахуванням зазначеного фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії з Пенсійного фонду отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог пп. 169.1 ПКУ та подання роботодавцю заяви про застосування пільги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

зарплата податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу

На державній службі критично не вистачає молодих професіоналів, але як їх залучити на держслужбу, поки що не зовсім зрозуміло.

Верховний Суд: Оператор ГРМ зобов’язаний виконувати обов’язки, якщо не може підтвердити наявність форс-мажорних обставин, незалежно від фінансових труднощів та воєнного стану

Верховний Суд висловився стосовно безумовного обов’язку оператора газотранспортної системи щодо встановлення лічильників газу та проведення розрахунків.

Скасування реєстрації декларації про готовність до експлуатації: питання необхідності проведення контролюючим органом перевірки — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо питання скасування в судовому порядку декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.

У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд

Суддя Андрій Сліденко не погодився зі своєю оцінкою за практичне завдання під час конкурсу в апеляційні адміністративні суди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду