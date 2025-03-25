Чи мають право на податкову соціальну пільгу ті, хто одночасно з пенсією отримують зарплату — роз’яснення

Податкова соціальна пільга може бути застосована лише до місячного доходу у вигляді зарплати за одним місцем роботи, де її офіційно нараховують платнику.

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Податкова служба у Черкаській області розповідає, чи мають право на податкову соціальну пільгу ті, хто одночасно з пенсією отримують зарплату.

Зазначається, що платники податків мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Розміри податкових соціальних пільг визначено у п. 169.1 ПКУ.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

З урахуванням зазначеного фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії з Пенсійного фонду отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог пп. 169.1 ПКУ та подання роботодавцю заяви про застосування пільги.

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