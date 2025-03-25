Имеют ли право на налоговую социальную льготу те, кто одновременно с пенсией получают зарплату — разъяснение

Налоговая социальная льгота применяется только к месячному доходу в виде зарплаты по одному месту работы, где ее официально начисляют плательщику.

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Налоговая служба в Черкасской области рассказывает, имеют ли право на налоговую социальную льготу те, кто одновременно с пенсией получают зарплату.

Отмечается, что налогоплательщики имеют право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого налогом дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы. Размеры налоговых социальных льгот определены в п. 169.1 НКУ.

Налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячного дохода в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты).

Налогоплательщик подает работодателю заявление о самостоятельном избрании места применения налоговой социальной льготы.

Налоговая социальная льгота не применима к:

- доходам налогоплательщика, иных чем заработная плата;

- заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета;

- доходам самозанятого лица от производства предпринимательской деятельности, а также другой независимой профессиональной деятельности.

С учетом указанного физическое лицо, одновременно с доходами в виде пенсии из Пенсионного фонда получает доходы в виде заработной платы, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы при соблюдении требований пп. 169.1 НКУ и предоставление работодателю заявления о применении льготы.

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