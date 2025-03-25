Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд скасував договір купівлі-продажу автомобіля, який розшукує Інтерпол, та стягнув суму його вартості на користь покупця

17:29, 25 березня 2025
Покупець отримає компенсацію за авто, яке перебуває в розшуку Інтерполу.
Суд скасував договір купівлі-продажу автомобіля, який розшукує Інтерпол, та стягнув суму його вартості на користь покупця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд погодився з рішенням місцевого суду, яким розірвано договір купівлі-продажу автомобіля BMW та стягнуто 168 000 грн його вартості на користь покупця. Апеляційну скаргу на рішення ХАС відхилив. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Як встановив суд, у 2016 році ТОВ «Автокредит Плюс», серед видів діяльності якого – фінансовий лізинг та торгівля автомобілями, за 190 000 грн придбав автомобіль марки «BMW 316» 2003 року випуску.

У 2018 році товариство уклало договір про надання фінансового лізингу, за умовами якого передало цей автомобіль жителю Хмельниччини у лізинг строком на 60 місяців, з розміром  щомісячного платежу – 4800 грн.

Лізингоодержувач повністю погасив майнові зобов`язання за договором у сумі 314 388 грн, з яких 168 000 грн – вартість автомобіля, решта – відсотки за користування кредитом, страхові платежі, банківські послуги тощо. У 2022 році сторони уклали договір купівлі-продажу BMW 316.

Та коли покупець спробував зареєструвати придбаний автомобіль у сервісному центрі, виявилося, що це BMW знаходиться у розшуку по базі «Інтерпол», країна Італія. Поліція вилучила авто й згодом на нього було накладено арешт у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).

Покупець направив Товариству лист-вимогу про повернення коштів, проте відповіді не отримав. Тоді звернувся до суду з проханням розірвати укладений між ним і ТОВ «Автокредит Плюс» договір купівлі-продажу та стягнути на його користь вартість автомобіля (168 000 грн).

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області задовольнив його позов.

Рішення суду оскаржив чоловік, котрий у 2016 році продав цей автомобіль товариству. Він був залучений до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Апелянт уважає, що підстав для задоволення позову не було. Суд не з`ясував обставини переміщення BMW через митний кордон та його реєстрації в Україні. Також він висловив сумніви, що авто перебуває у базах розшуку Інтерполу як викрадене.

Колегія суддів апеляційного суду констатувала, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновок суду першої інстанції, з яким вона погодилася. Суд виходив з того, що відповідач неналежно виконав взяті на себе зобов`язання щодо проведення передпродажної підготовки транспортного засобу в частині перевірки обтяжень автомобіля правами третіх осіб згідно з пунктом 1.2. договору купівлі-продажу.

Це істотне порушення договору, оскільки покупець позбавлений права власності на куплений автомобіль, і відповідно це підстава для розірвання договору й відшкодування збитків (вартості автомобіля).

З постановою апеляційного суду у справі № 683/3518/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Інтерпол судова практика авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: Оператор ГРМ зобов’язаний виконувати обов’язки, якщо не може підтвердити наявність форс-мажорних обставин, незалежно від фінансових труднощів та воєнного стану

Верховний Суд висловився стосовно безумовного обов’язку оператора газотранспортної системи щодо встановлення лічильників газу та проведення розрахунків.

Скасування реєстрації декларації про готовність до експлуатації: питання необхідності проведення контролюючим органом перевірки — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо питання скасування в судовому порядку декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.

У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд

Суддя Андрій Сліденко не погодився зі своєю оцінкою за практичне завдання під час конкурсу в апеляційні адміністративні суди.

Парламент схвалив законопроект про створення в Україні банків фінансової інклюзії

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про створення банків фінансової інклюзії, які надаватимуть клієнтам послуги на малонаселених та важкодоступних територіях.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду