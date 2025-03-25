Суд скасував договір купівлі-продажу автомобіля, який розшукує Інтерпол, та стягнув суму його вартості на користь покупця

Покупець отримає компенсацію за авто, яке перебуває в розшуку Інтерполу.

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Хмельницький апеляційний суд погодився з рішенням місцевого суду, яким розірвано договір купівлі-продажу автомобіля BMW та стягнуто 168 000 грн його вартості на користь покупця. Апеляційну скаргу на рішення ХАС відхилив. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Як встановив суд, у 2016 році ТОВ «Автокредит Плюс», серед видів діяльності якого – фінансовий лізинг та торгівля автомобілями, за 190 000 грн придбав автомобіль марки «BMW 316» 2003 року випуску.

У 2018 році товариство уклало договір про надання фінансового лізингу, за умовами якого передало цей автомобіль жителю Хмельниччини у лізинг строком на 60 місяців, з розміром щомісячного платежу – 4800 грн.

Лізингоодержувач повністю погасив майнові зобов`язання за договором у сумі 314 388 грн, з яких 168 000 грн – вартість автомобіля, решта – відсотки за користування кредитом, страхові платежі, банківські послуги тощо. У 2022 році сторони уклали договір купівлі-продажу BMW 316.

Та коли покупець спробував зареєструвати придбаний автомобіль у сервісному центрі, виявилося, що це BMW знаходиться у розшуку по базі «Інтерпол», країна Італія. Поліція вилучила авто й згодом на нього було накладено арешт у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).

Покупець направив Товариству лист-вимогу про повернення коштів, проте відповіді не отримав. Тоді звернувся до суду з проханням розірвати укладений між ним і ТОВ «Автокредит Плюс» договір купівлі-продажу та стягнути на його користь вартість автомобіля (168 000 грн).

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області задовольнив його позов.

Рішення суду оскаржив чоловік, котрий у 2016 році продав цей автомобіль товариству. Він був залучений до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Апелянт уважає, що підстав для задоволення позову не було. Суд не з`ясував обставини переміщення BMW через митний кордон та його реєстрації в Україні. Також він висловив сумніви, що авто перебуває у базах розшуку Інтерполу як викрадене.

Колегія суддів апеляційного суду констатувала, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновок суду першої інстанції, з яким вона погодилася. Суд виходив з того, що відповідач неналежно виконав взяті на себе зобов`язання щодо проведення передпродажної підготовки транспортного засобу в частині перевірки обтяжень автомобіля правами третіх осіб згідно з пунктом 1.2. договору купівлі-продажу.

Це істотне порушення договору, оскільки покупець позбавлений права власності на куплений автомобіль, і відповідно це підстава для розірвання договору й відшкодування збитків (вартості автомобіля).

З постановою апеляційного суду у справі № 683/3518/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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