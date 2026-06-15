Росія вдарила безпілотником по зоопарку у Харкові: є постраждалі тварини

РФ завдала удару по території харківського зоопарку.

Фото: Reuters

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У понеділок, 15 червня росіяни завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова — влучання сталося по території зоопарку. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, є пошкоджені вольєри, також надійшла інформація про постраждалих тварин.

Очільник ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що РФ вдарила дронами по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Одне влучання зафіксували на території зоопарку, сталося займання. Також уламки безпілотника впали на проїжджу частину

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