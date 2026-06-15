Россия ударила беспилотником по зоопарку в Харькове: есть пострадавшие животные

РФ нанесла удар по территории харьковского зоопарка.

Фото: Reuters

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В понедельник, 15 июня, россияне нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова — попадание произошло по территории зоопарка. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, повреждены вольеры, также поступила информация о пострадавших животных.

Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что РФ нанесла удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.

Одно попадание зафиксировано на территории зоопарка, произошло возгорание. Также обломки беспилотника упали на проезжую часть.

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