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Россия ударила беспилотником по зоопарку в Харькове: есть пострадавшие животные

18:56, 15 июня 2026
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РФ нанесла удар по территории харьковского зоопарка.
Россия ударила беспилотником по зоопарку в Харькове: есть пострадавшие животные
Фото: Reuters
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В понедельник, 15 июня, россияне нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова — попадание произошло по территории зоопарка. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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По его данным, повреждены вольеры, также поступила информация о пострадавших животных.

Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что РФ нанесла удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.

Одно попадание зафиксировано на территории зоопарка, произошло возгорание. Также обломки беспилотника упали на проезжую часть.

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Харьков война

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