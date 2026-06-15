Яку їжу небезпечно купувати на пляжі під час літньої спеки та чому популярні креветки, пиріжки й пахлава можуть призвести до отруєння.

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У розпал літнього сезону на пляжах традиційно з'являються продавці, які пропонують відпочивальникам креветки, домашню випічку, пиріжки, кукурудзу, пахлаву, трубочки зі згущеним молоком та інші популярні смаколики. Однак така їжа може становити серйозну загрозу для здоров'я, особливо в умовах спеки, коли продукти швидко псуються.

Найбільшу небезпеку становлять продукти, які потребують дотримання певного температурного режиму зберігання. Зокрема, варені креветки, пиріжки з м'ясною, сирною або яєчною начинкою, кремові десерти можуть стати сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Якщо така продукція тривалий час перебуває під прямими сонячними променями або транспортується без холодильного обладнання, ризик харчового отруєння суттєво зростає.

Фахівці наголошують, що під час купівлі їжі на пляжі споживач фактично не може перевірити, де саме вона була виготовлена, чи дотримувалися санітарних норм під час приготування та скільки часу продукт перебував без належного охолодження. Особливо небезпечними є морепродукти, молочні вироби, кремові десерти та страви з м'ясом.

Симптоми харчового отруєння можуть проявитися вже через кілька годин після вживання неякісної їжі. Серед найпоширеніших ознак — нудота, блювання, біль у животі, діарея, слабкість та підвищення температури тіла. Особливо важко отруєння можуть переносити діти, літні люди та особи з хронічними захворюваннями.

Щоб мінімізувати ризики, фахівці радять уникати купівлі продуктів у стихійних продавців, які не можуть підтвердити походження товару та умови його зберігання. Безпечніше обирати упаковані продукти промислового виробництва з неушкодженою упаковкою та зазначеним терміном придатності.

На пляжі краще надавати перевагу бутильованій воді, запакованим снекам, сухому печиву, фруктам, які можна самостійно помити, або продукції з офіційних торгових точок, де дотримуються санітарних вимог.

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