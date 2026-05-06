Українців попередили про небезпечне морозиво: на що звертати увагу перед покупкою

У Держпродспоживслужбі попередили українців про ризики під час купівлі морозива та пояснили, як відрізнити якісний продукт від потенційно небезпечного.

У спекотний сезон зростає не лише попит на морозиво, а й ризик харчових отруєнь через неправильне зберігання продуктів. Саме тому влітку особливо важливо уважно обирати морозиво та звертати увагу на його якість ще перед покупкою. Деформоване морозиво, з пошкодженою упаковкою або ті, що зберігаються з порушенням температурного режиму, можуть бути небезпечними для здоров’я.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що під час вибору морозива в магазинах насамперед варто перевіряти умови його зберігання. Температура в морозильній камері має відповідати нормам, зазначеним на упаковці. Якщо продукт деформований або втратив форму, це може свідчити про повторне заморожування після розмороження.

Також покупцям радять уважно читати етикетку. На упаковці повинна бути вказана назва продукту, склад, виробник, дата виготовлення, термін придатності, харчова та енергетична цінність, умови зберігання, вага та інформація про алергени.

У службі пояснили, що в Україні морозиво виготовляють за трьома державними стандартами. Морозиво за стандартом ДСТУ 4733:2007 виробляють виключно на молочній основі без рослинних жирів. ДСТУ 4734:2007 стосується плодово-ягідного та овочевого морозива, а ДСТУ 4735:2007 дозволяє часткову заміну молочної сировини рослинними компонентами.

Окрім цього, виробники можуть виготовляти морозиво за технічними умовами, які позначаються абревіатурою ТУ. У такому випадку компанія самостійно визначає склад продукту, тому покупцям радять особливо уважно знайомитися з інформацією на упаковці.

