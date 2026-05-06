Украинцев предупредили об опасном мороженом: на что обращать внимание перед покупкой

В Госпродпотребслужбе предупредили украинцев о рисках при покупке мороженого и объяснили, как отличить качественный продукт от потенциально опасного.

В жаркий сезон растет не только спрос на мороженое, но и риск пищевых отравлений из-за неправильного хранения продуктов. Именно поэтому летом особенно важно внимательно выбирать мороженое и обращать внимание на его качество еще перед покупкой. Деформированное мороженое, продукция с поврежденной упаковкой или та, что хранится с нарушением температурного режима, может быть опасной для здоровья.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что при выборе мороженого в магазинах прежде всего стоит проверять условия его хранения. Температура в морозильной камере должна соответствовать нормам, указанным на упаковке. Если продукт деформирован или потерял форму, это может свидетельствовать о повторной заморозке после размораживания.

Также покупателям советуют внимательно читать этикетку. На упаковке должны быть указаны название продукта, состав, производитель, дата изготовления, срок годности, пищевая и энергетическая ценность, условия хранения, вес и информация об аллергенах.

В службе пояснили, что в Украине мороженое производят по трем государственным стандартам. Мороженое по стандарту ДСТУ 4733:2007 изготавливают исключительно на молочной основе без растительных жиров. ДСТУ 4734:2007 касается фруктово-ягодного и овощного мороженого, а ДСТУ 4735:2007 допускает частичную замену молочного сырья растительными компонентами.

Кроме того, производители могут выпускать мороженое по техническим условиям, обозначенным аббревиатурой ТУ. В таком случае компания самостоятельно определяет состав продукта, поэтому покупателям советуют особенно внимательно изучать информацию на упаковке.

