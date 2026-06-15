Какую еду опасно покупать на пляже во время летней жары и почему популярные креветки, пирожки и пахлава могут привести к отравлению.

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В разгар летнего сезона на пляжах традиционно появляются продавцы, предлагающие отдыхающим креветки, домашнюю выпечку, пирожки, кукурузу, пахлаву, трубочки со сгущённым молоком и другие популярные лакомства. Однако такая еда может представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно в жару, когда продукты быстро портятся.

Наибольшую опасность представляют продукты, требующие соблюдения определённого температурного режима хранения. В частности, варёные креветки, пирожки с мясной, творожной или яичной начинкой, а также кремовые десерты могут стать благоприятной средой для размножения бактерий. Если такая продукция длительное время находится под прямыми солнечными лучами или перевозится без холодильного оборудования, риск пищевого отравления существенно возрастает.

Специалисты подчёркивают, что при покупке еды на пляже потребитель фактически не может проверить, где именно она была изготовлена, соблюдались ли санитарные нормы при её приготовлении и сколько времени продукт находился без надлежащего охлаждения. Особенно опасными считаются морепродукты, молочные изделия, кремовые десерты и блюда с мясом.

Симптомы пищевого отравления могут проявиться уже через несколько часов после употребления некачественной пищи. Среди наиболее распространённых признаков — тошнота, рвота, боль в животе, диарея, слабость и повышение температуры тела. Особенно тяжело отравления могут переносить дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют избегать покупки продуктов у стихийных продавцов, которые не могут подтвердить происхождение товара и условия его хранения. Безопаснее выбирать упакованные продукты промышленного производства с неповреждённой упаковкой и указанным сроком годности.

На пляже лучше отдавать предпочтение бутилированной воде, упакованным снекам, сухому печенью, фруктам, которые можно самостоятельно помыть, а также продукции из официальных торговых точек, где соблюдаются санитарные требования.

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