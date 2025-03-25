Детали переговоров между США и РФ не обнародуют, потому что это технические консультации, — Песков

Как известно, 24 марта прошли российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. Ожидалось, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам встречи в Эр-Рияде.

Однако стало известно, что содержание переговоров РФ с США не будет обнародовано. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, переговоры носили «технический характер», и детали с выводами «не будут обнародованы».

Он заявил, что итоги 12-часовых российско-американских переговоров, которые состоялись, были доложены Москве и Вашингтону и сейчас анализируются.

Песков также добавил, что так называемых планов на «трёхстороннюю встречу представителей РФ, США и Украины» пока нет, как и на разговор Путина с Трампом.