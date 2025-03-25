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Рустем Умеров обнародовал детали консультаций из США в Саудовской Аравии

17:20, 25 марта 2025
Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море — Рустем Умеров.
Рустем Умеров обнародовал детали консультаций из США в Саудовской Аравии
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Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

Он отметил, что технические консультации в Эр-Рияде были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей.

«Выполняя поручение Президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча — логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной», — отметил он.

Накануне в Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море.

Ключевые результаты:

1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

«Важно! Украинская сторона подчеркивает: перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств по обеспечению свободы судоходства в Черном море и как угроза национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь полное право реализовать право на самооборону», — подчеркнул Умеров.

2. Все стороны договорились реализовать договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки реализации энергетических и морских соглашений.

4. Все стороны продолжат работу над достижением устойчивого и продолжительного мира.

5. США подтвердили свою поддержку в помощи реализации обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

«Для эффективной реализации договоренностей важно как можно скорее провести дополнительные технические консультации для согласования всех деталей и технических аспектов внедрения, мониторинга и контроля договоренностей», — подчеркнул министр.

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США рф Украина война Рустем Умеров

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