Глава Минцифры Федоров показал морской дрон «Катран» – миссии с ним засекречены, видео

Дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим вооружением.

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал морской дрон «Катран», который уничтожает цели на море, на суше и в воздухе.

«Катран» — высокотехнологическая разработка украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море», — отметил Федоров.

По словам должностного лица, дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим вооружением. Он спокойно преодолевает расстояния более чем 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.

«Для «Катрана» не нужен отдельный РЭБ, он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. Это супертехнология, которая задаёт новый стандарт ведения войны», — подчеркнул глава Минцифры.

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