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Может ли работник уволиться по собственному желанию во время болезни — разъяснение Гоструда

23:13, 25 марта 2025
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменном виде за две недели.
Может ли работник уволиться по собственному желанию во время болезни — разъяснение Гоструда
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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, будет ли правомерным увольнение работника по собственному желанию во время временной нетрудоспособности.

Увольнение работника по его желанию во время временной нетрудоспособности трудовым законодательством не запрещено и, соответственно, работодатель имеет право уволить работника по собственному желанию во время временной нетрудоспособности.

Трудовое законодательство чётко различает увольнение по инициативе работодателя и увольнение по инициативе работника. В мирное время, согласно ч. 3 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины, не допускалось увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности.

В период действия военного положения, согласно ст. 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днём, следующим за днём окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности.

В то же время, увольнение в период временной нетрудоспособности по другим основаниям, не связанным с инициативой работодателя, в частности по собственному желанию, ни в мирное время, ни в период действия военного положения трудовым законодательством не запрещено.

Так, согласно требованиям ст. 38 КЗоТ Украины, которая регулирует порядок расторжения трудового договора по инициативе работника, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. При этом в данной норме действующего законодательства отсутствует запрет на увольнение работника в период его временной нетрудоспособности.

Если дата увольнения работника пришлась на время пребывания его на больничном, и работник при этом не отозвал своё заявление об увольнении, работодатель увольняет работника той датой, которую работник указал в заявлении об увольнении, либо после истечения двухнедельного срока предупреждения.

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