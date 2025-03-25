В ГСЧС сообщили причину дыма, который видели жители Голосеевского района Киева

Произошло возгорание припаркованного автомобиля «ГАЗель».

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Во вторник, 25 марта, в соцсетях сообщили, что что-то сильно дымило в районе Демиевки.

Позже в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве сообщили, что ликвидировали возгорание автомобиля.

После обеда в 14:26 поступило сообщение о пожаре на улице Демиевской.

Произошло возгорание припаркованного автомобиля «ГАЗель».

К счастью, жертв и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания — будут устанавливать правоохранители.

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