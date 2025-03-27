С судей предлагают взимать до 100% месячного вознаграждения за серьезный дисциплинарный проступок

Помимо денежных взысканий в качестве наказания для судей предлагают применять перевод в суд нижестоящего уровня с лишением доплат на год – глава комитета по правовой политике подал законопроект.

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Народные депутаты предлагают наказывать судей деньгами за дисциплинарные проступки. В случае серьезного проступка с них смогут взыскать до 100% месячного вознаграждения. Соответствующие нормы содержит законопроект 13137, который зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов, в частности председатель профильного комитета по правовой политике Денис Маслов.

О изменениях рассказал сам инициатор законопроекта Денис Маслов, который указал, что депутаты предлагают разделить все дисциплинарные проступки судьи на незначительные, серьезные и существенные.

Карать увольнением судей будут только за существенные нарушения.

За незначительный проступок к судье может быть применено предупреждение, выговор — с лишением доплат на 1 месяц или строгий выговор — с лишением доплат на 3 месяца.

За серьезный проступок: денежное взыскание от 25 до 50% месячного вознаграждения с лишением доплат на 6 месяцев, строгое денежное взыскание от 50 до 100% месячного вознаграждения с лишением доплат на 9 месяцев или перевод в суд нижестоящего уровня с лишением доплат на 1 год. За существенный проступок — увольнение.

В случае совершения проступка, связанного с процессуальными нарушениями, судью дополнительно могут направить в Национальную школу судей на курс повышения квалификации.

Однако является ли это ужесточением наказания или, наоборот, смягчением – вопрос дискуссионный.

Судя по другим предложениям, будут иметь место определенные смягчения. Так, ответственность за совершение судьей или членами его семьи расходов, превышающих их доходы, будет наступать только в случае расходов на сумму свыше 100 размеров прожиточного минимума (то есть, если судья потратил более 302 тысяч грн).

К тому же, вопросы к судье относительно неподтверждения им законности источника происхождения имущества будут касаться только имущества, приобретенного после назначения на должность судьи. Все, что он приобрел до этого, не должно вызывать вопросов.

Также депутаты предлагают ввести ограничения на подачу жалоб на судей.

А именно, если лицо злоупотребляет правом на подачу дисциплинарной жалобы, то на такого жалобщика будет возложена обязанность оплачивать подачу последующих дисциплинарных жалоб в размере до 10 размеров прожиточного минимума сроком до 3 лет.

То есть, за каждую жалобу на судью придется платить по 30 тысяч грн (по состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 3028 грн).

Плата будет возвращаться жалобщику только в случае, если по результатам рассмотрения жалобы судью привлекут к ответственности.

Также, как указал Денис Маслов, отдельное определение суда, которым установлен факт злоупотребления процессуальными правами, нарушения процессуальных обязанностей, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей или иного нарушения законодательства, будет основанием для начала дисциплинарного производства в отношении арбитражного управляющего, судебного эксперта, государственного или частного исполнителя, адвоката или прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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