Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

С судей предлагают взимать до 100% месячного вознаграждения за серьезный дисциплинарный проступок

08:12, 27 марта 2025
Помимо денежных взысканий в качестве наказания для судей предлагают применять перевод в суд нижестоящего уровня с лишением доплат на год – глава комитета по правовой политике подал законопроект.
С судей предлагают взимать до 100% месячного вознаграждения за серьезный дисциплинарный проступок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные депутаты предлагают наказывать судей деньгами за дисциплинарные проступки. В случае серьезного проступка с них смогут взыскать до 100% месячного вознаграждения. Соответствующие нормы содержит законопроект 13137, который зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов, в частности председатель профильного комитета по правовой политике Денис Маслов.

О изменениях рассказал сам инициатор законопроекта Денис Маслов, который указал, что депутаты предлагают разделить все дисциплинарные проступки судьи на незначительные, серьезные и существенные.

Карать увольнением судей будут только за существенные нарушения.

За незначительный проступок к судье может быть применено предупреждение, выговор — с лишением доплат на 1 месяц или строгий выговор — с лишением доплат на 3 месяца.
За серьезный проступок: денежное взыскание от 25 до 50% месячного вознаграждения с лишением доплат на 6 месяцев, строгое денежное взыскание от 50 до 100% месячного вознаграждения с лишением доплат на 9 месяцев или перевод в суд нижестоящего уровня с лишением доплат на 1 год. За существенный проступок — увольнение.

В случае совершения проступка, связанного с процессуальными нарушениями, судью дополнительно могут направить в Национальную школу судей на курс повышения квалификации.

Однако является ли это ужесточением наказания или, наоборот, смягчением – вопрос дискуссионный.

Судя по другим предложениям, будут иметь место определенные смягчения. Так, ответственность за совершение судьей или членами его семьи расходов, превышающих их доходы, будет наступать только в случае расходов на сумму свыше 100 размеров прожиточного минимума (то есть, если судья потратил более 302 тысяч грн).
К тому же, вопросы к судье относительно неподтверждения им законности источника происхождения имущества будут касаться только имущества, приобретенного после назначения на должность судьи. Все, что он приобрел до этого, не должно вызывать вопросов.

Также депутаты предлагают ввести ограничения на подачу жалоб на судей.
А именно, если лицо злоупотребляет правом на подачу дисциплинарной жалобы, то на такого жалобщика будет возложена обязанность оплачивать подачу последующих дисциплинарных жалоб в размере до 10 размеров прожиточного минимума сроком до 3 лет.
То есть, за каждую жалобу на судью придется платить по 30 тысяч грн (по состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 3028 грн).

Плата будет возвращаться жалобщику только в случае, если по результатам рассмотрения жалобы судью привлекут к ответственности.

Также, как указал Денис Маслов, отдельное определение суда, которым установлен факт злоупотребления процессуальными правами, нарушения процессуальных обязанностей, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей или иного нарушения законодательства, будет основанием для начала дисциплинарного производства в отношении арбитражного управляющего, судебного эксперта, государственного или частного исполнителя, адвоката или прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Верховная Рада Украины увольнение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва