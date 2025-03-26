В Киеве мужчина открыл стрельбу в Оболонском районе — в городе ввели спецоперацию, фото

Неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся с места происшествия.

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В Киеве в результате стрельбы в Оболонском районе в больницу госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в полиции столицы.

Отмечается, что 26 марта после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Йорданской неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся с места происшествия.

Следственно-оперативная группа, оперативные сотрудники и кинолог со служебной собакой выехали по указанному адресу и обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы, которого в тяжелом состоянии забрали в медицинское учреждение.

Во время осмотра места происшествия правоохранители нашли стреляные гильзы.

Так, в полиции сообщили, что в городе была введена спецоперация — на поиски преступника ориентированы все наряды полиции.

«В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль нападавшего и задержали стрелка. Им оказался 52-летний киевлянин, с которым в настоящее время проводятся следственные действия», — сообщили в сообщении правоохранителей.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы и все обстоятельства события в настоящее время выясняются.

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