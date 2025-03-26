Міністерство юстиції змінює структуру своїх територіальних органів та повертається до моделі 2019 року

Мін’юст повертається до моделі з 8-ма міжрегіональними управліннями, яка діяла з 2019 по 2022 рік.

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Міністерство юстиції повідомило про зміну структуру своїх територіальних органів, повертаючись до моделі з 8-ма міжрегіональними управліннями, яка діяла з 2019 по 2022 рік. Ця зміна враховує географічні та логістичні особливості регіонів, оптимізуючи роботу без додаткових бюджетних витрат та розширюючи доступність послуг для громадян.

Оновлена структура включатиме Київське, Хмельницьке, Івано-Франківське, Львівське, Сумське, Харківське, Дніпропетровське та Одеське міжрегіональні управління.

Кожне з них охоплюватиме кілька областей, що сприятиме рівномірному розподілу навантаження та підвищенню якості послуг. Наприклад, Харківське управління охопить Донецьку, Луганську та Харківську області, а Одеське — Одеську, Херсонську та Миколаївську.

У Мін'юст вказали, що зміни не потребуватимуть додаткового фінансування чи збільшення штату працівників, а юридичною основою змін є чинне положення про діяльність управлінь.

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