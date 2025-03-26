У Резерв+ запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення – як оформити

Міноборони налагодило взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

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Відсьогодні ще більше людей зможуть отримати відстрочку без візитів до ТЦК та черг — навіть якщо в них немає пенсійного посвідчення. Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Міноборони налагодило взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС).

Як отримати:

Заходите у Резерв+, обираєте свою категорію — і отримуєте відстрочку без візитів до ТЦК та черг. Оновлювати застосунок для цього не потрібно.

Що робити, якщо дані не знайшлися в ЄІССС, хоча мають там бути

Звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.

«Візьміть із собою оригінал документа, який підтверджує інвалідність, та паспорт», - зазначила посадовиця.

Відстрочки у застосунку Резерв+ запустили восени минулого року для трьох категорій:

люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ;

студенти, аспіранти й докторанти;

багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

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