Люди з інвалідністю можуть оформити у Резерв+ онлайн-відстрочку — але якщо дані є у Реєстрі

У Мінсоцполітики пояснили, що робити людям з інвалідністю, у яких не виходить оформити онлайн-відстрочку, бо даних немає в Реєстрі.

Фото: РБК-Україна

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Як писала «Судово-юридична газета», у Резерв+ запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. Тепер у застосунку ним можуть скористатися люди з інвалідністю, дані щодо яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

У Мінсоцполітики зазначили, раніше така опція охоплювала лише людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності. На першому етапі це вдалося реалізувати завдяки обміну інформацією з Пенсійним фондом України, а тепер дані про людей з інвалідністю передаватиме і Мінсоцполітики.

Як це працює:

1. Авторизуйтеся у «Резерв+» і натисніть на три крапки на головному екрані;

2. Виберіть пункт «Подати запит на відстрочку», а потім категорію «Людина з інвалідністю»;

3. Подайте запит, після чого отримаєте сповіщення із результатом.

Що робити, якщо даних у реєстрі немає?

Якщо людина раніше отримувала будь-який вид соціальної підтримки, її дані вже внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Перевірити їх наявність у системі можна в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики — soc.gov.ua . Авторизуйтеся на порталі у зручний спосіб, як-от за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпис, та перегляньте в кабінеті наявність відомостей про встановлену інвалідність.

Якщо інвалідність була встановлена після 1 січня 2025 року на підставі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), що замінила МСЕК, та дані відсутні в кабінеті, варто перевірити коректність ваших даних, внесених до рішення експертної команди.

Якщо інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року, і дані в особистому кабінеті або відсутні, або некоректні, але ви маєте документ, виданий медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), є декілька варіантів:

скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю , подати заяву на первинну реєстрацію, додавши скан-копію виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК. Ваші дані «підтягнуться» в електронні системи Мінсоцполітики;

Електронним кабінетом особи з інвалідністю , подати заяву на первинну реєстрацію, додавши скан-копію виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК. Ваші дані «підтягнуться» в електронні системи Мінсоцполітики; звернутися до найближчого структурного підрозділу соціального захисту населення районної у м. Києві, районної держадміністрації, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради, та пред’явити оригінал виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК, що підтверджує встановлення інвалідності. Фахівці внесуть дані до систем Мінсоцполітики.

У Мінсоцполітики підкреслили, якщо людина раніше не отримувала соціальної підтримки, вона також може скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю , подавши заяву на первинну реєстрацію разом із скан-копіями документів.

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