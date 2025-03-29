На Черкащині мотоцикл наїхав на пішохода – постраждала померла в лікарні

У селі Слобода Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 50-річна жінка отримала тяжкі травми і померла в лікарні. Про це повідомила поліція Черкаської області.
Попередніми даними слідства, на вулиці Чигиринський Шлях водій мотоцикла КМЗ Дніпро-11, 50-річний чоловік, скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.
Від отриманих травм жінка померла в медичному закладі.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілому). Наразі триває розслідування.
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