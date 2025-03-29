В Черкасской области мотоцикл наехал на пешехода – пострадавшая скончалась в больнице

В Черкасской области мотоциклист нарушил правила и спровоцировал смертельное ДТП.

Фото: cherkasypolice

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В селе Слобода Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 50-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

По предварительным данным следствия, на улице Чигиринский Шлях водитель мотоцикла КМЗ Днепр-11, 50-летний мужчина, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении.

Полиция открыла уголовное производство по статье 286 часть 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Сейчас продолжается расследование.

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