Украинские аптекари оштрафованы на более 200 тысяч гривен за нарушение законодательства о ценах

Госпродпотребслужба получила более тысячи обращений относительно цен на лекарства и провела 44 проверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 марта в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поступило 1156 обращений граждан относительно цен на лекарства. Больше всего жалоб поступило от жителей Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

По результатам 44 проверок установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. К субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 213,4 тыс. грн. Кроме того, должностных лиц предприятий оштрафовали на 27 тыс. грн.

Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук заявил: «Поручение Президента Украины Владимира Зеленского должно быть выполнено. Цены на лекарства должны быть доступными для наших граждан».

Специалисты территориальных органов службы ежедневно осуществляют мониторинг цен. Сейчас проведено 18,6 тыс. таких наблюдений.

Госпродпотребслужба, Министерство здравоохранения и Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками продолжают работу над повышением прозрачности ценообразования и предотвращением манипуляций со стоимостью медпрепаратов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.