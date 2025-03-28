В Минсоцполитики заявили, что оформить пенсию можно дома онлайн – как это сделать

Не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), можно воспользоваться Дія.Підписом.

Источник фото: Depositphotos

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На сегодняшний день, чтобы оформить пенсию, не обязательно лично идти в Пенсионный фонд Украины, так как соответствующее заявление можно подать онлайн. И даже иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) не обязательно, так как можно воспользоваться Дія.Підписом.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, чтобы получить Дія.Підпис, нужно:

Скачать на смартфон мобильное приложение Дія.

Активировать непосредственно Дія.Підпис. Смартфон будет использоваться параллельно с компьютером.

Для оформления пенсии онлайн понадобятся сканированные копии документов.

Следует учесть, что:

сканы с оригиналов документов

они цветные, четкие и читаемые

сохранять сканы следует в форматах: JPG или PDF

размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт;

названия скан-копий должны соответствовать виду сканированного документа.

Заявление на оформление пенсии подается дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ через компьютер

В правом верхнем углу нажать «Вход» и выбрать опцию «Войти в систему» через «Дія.Підпис»

В новом окне нажать кнопку «Получить код для входа»

После этого отсканировать QR-код, который появится на экране (с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія»).

Для этого зайти в приложение «Дія» на смартфоне и навести считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;

Нажать на телефоне «Подтвердить»

Активировать Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнюю правую позицию

Подтвердить личность через проверку по фото, следуя подсказкам смартфона, и нажать «Далее»

Ввести на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпис.

Если Дія.Підпис используется впервые — код необходимо запомнить.

Если все шаги успешны, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на веб-портал ПФУ будет подтвержден, а на экране телефона появится соответствующее сообщение — «Подтверждено».

При этом вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ будет выполнен автоматически.

После этого:

На компьютере в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе «О пенсионном обезпечении» выбираем вкладку «Заявление на назначение пенсии»

Выбираем вид пенсии, например «Пенсия за выслугу лет»

Отвечаем на вопросы в анкете-опросе для «заполнение атрибутов обращения», нажимая кнопку «Продолжить»

Добавляем скан-копии необходимых документов (через кнопку «Добавить файл») и нажимаем кнопку «Сформировать заявление»

Завершаем все операции, подписываем заявление с помощью Дія.Підпис и отправляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

После обработки заявления следим за результатом в разделе «Мои обращения».

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