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Верховный Суд разъяснил, могут ли быть использованы в качестве доказательства показания свидетеля, данные в судебном заседании до замены состава суда

07:45, 31 марта 2025
Верховный Суд отменил оправдательный приговор начальнику продовольственной службы воинской части, указав, какие факторы необходимо установить для оценки допустимости показаний отсутствующего свидетеля.
Верховный Суд разъяснил, могут ли быть использованы в качестве доказательства показания свидетеля, данные в судебном заседании до замены состава суда
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Показания свидетеля, данные в судебном заседании до замены состава суда, могут быть использованы как доказательства при новом рассмотрении дела при наличии объективных причин невозможности повторного допроса свидетеля.

Суд должен оценить такие показания с точки зрения допустимости, соотносимости и достоверности, учитывая, в том числе, насколько были обеспечены права стороны защиты во время предыдущего допроса этого свидетеля. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 14 января 2025 года по делу № 335/10825/16.

Позиции судов

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал начальника продовольственной службы воинской части невиновным и оправдал за недоказанностью наличия в его действиях состава уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 410 УК.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суд первой инстанции необоснованно отказал стороне обвинения в исследовании доказательств, а именно показаний свидетеля, которые она давала в предыдущем судебном заседании, поскольку такой отказ нарушает принципы состязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих доказательств и в доказывании их убедительности.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что для оценки допустимости показаний отсутствующего свидетеля необходимо установить следующие факторы: существовали ли уважительные причины неявки свидетеля и, соответственно, для принятия показаний недопрошенного отсутствующего свидетеля как доказательств; были ли показания отсутствующего свидетеля единственным или решающим основанием для осуждения обвиняемого; существовали ли достаточные уравновешивающие факторы, включая весомые процессуальные гарантии, способные компенсировать неудобства, причиненные стороне защиты в результате допуска доказательства, и обеспечить, чтобы судебное разбирательство в целом было справедливым.

Как видно из материалов уголовного производства, свидетель была допрошена в судебном заседании 13 июня 2018 года, когда уголовное производство рассматривал другой состав суда под председательством судьи, у которого впоследствии истекли полномочия. Согласно протоколу повторного автоматизированного распределения судебного дела между судьями от 31 июля 2018 года, уголовное производство было передано для рассмотрения другому судье.

В судебном заседании 26 сентября 2018 года местный суд, заслушав мнение сторон, постановил проводить судебное разбирательство дела с начала.

Прокурор в судебном заседании 18 октября 2021 года, считая, что показания, данные свидетелем 13 июня 2018 года в суде, являются важными для доказывания виновности лица в совершении инкриминируемых преступлений, просил исследовать эти показания, поскольку повторный допрос свидетеля в суде был невозможен в связи с ее смертью. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства на том основании, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 319 УПК судом было принято решение об исследовании всех доказательств по делу с начала.

КУС акцентировал, что положение «суд может обосновывать свои выводы только показаниями, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания» (первое предложение ч. 4 ст. 95 УПК) не может трактоваться как безусловный запрет на использование показаний, которые лицо давало перед другим составом суда в том же деле, однако такие показания должны использоваться осторожно, а невозможность подвергнуть отсутствующую во время судебного разбирательства личность перекрестному допросу должна учитываться судом при оценке достоверности ее показаний и их значения в совокупности с другими доказательствами.

При наличии объективных причин невозможности повторного допроса свидетеля стороной обвинения суд первой инстанции должен был удовлетворить это ходатайство прокурора и исследовать показания указанного свидетеля, данные в судебном заседании 13 июня 2018 года, и дать им оценку с точки зрения допустимости, соотносимости и достоверности, учитывая, в том числе, насколько были обеспечены права стороны защиты во время допроса этого свидетеля в суде.

Факт объективной невозможности повторного допроса лица в суде по уважительным причинам при новом судебном разбирательстве должен учитываться судом при оценке достоверности предоставленных ею показаний в предыдущем судебном заседании в совокупности с другими доказательствами по делу.

Автор: Наталя Мамченко

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