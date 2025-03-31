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Верховний Суд пояснив, чи можуть бути використані як доказ показання свідка, надані в судовому засіданні до заміни складу суду

07:45, 31 березня 2025
Верховний Суд скасував виправдувальний вирок начальника продовольчої служби військової частини, вказавши, які чинники потрібно встановити для оцінки допустимості показань відсутнього свідка.
Верховний Суд пояснив, чи можуть бути використані як доказ показання свідка, надані в судовому засіданні до заміни складу суду
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Показання свідка, надані в судовому засіданні до заміни складу суду, можуть бути використані як докази при новому розгляді справи за наявності об'єктивних причин неможливості повторного допиту свідка.

Суд має оцінити такі показання з точки зору допустимості, належності та достовірності, враховуючи, у тому числі, наскільки були забезпечені права сторони захисту під час попереднього допиту цього свідка. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 14 січня 2025 року по справі №335/10825/16.

Позиції судів

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, начальника продовольчої служби військової частини визнав невинуватим та виправдав за недоведеністю, що в його діях є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 410 КК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суд першої інстанції безпідставно відмовив стороні обвинувачення в дослідженні доказів, а саме показань свідка, які вона давала в попередньому судовому засіданні, оскільки така відмова порушує принципи змагальності сторін та свободи у поданні ними до суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував рішення судів попередніх інстанцій і призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що для оцінки допустимості показань відсутнього свідка потрібно встановити наступні чинники: чи існували поважні причини для неявки свідка та, відповідно, для прийняття показань недопитаного відсутнього свідка як доказів; чи були показання відсутнього свідка єдиною або вирішальною підставою для засудження обвинуваченого; чи існували достатні врівноважувальні фактори, у тому числі вагомі процесуальні гарантії, здатні компенсувати незручності, завдані стороні захисту в результаті допуску доказу та забезпечити, щоб судовий розгляд у цілому був справедливим.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, свідок була допитана в судовому засіданні 13.06.2018, коли кримінальне провадження розглядав інший склад суду під головуванням судді, у якого надалі закінчились повноваження. Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.07.2018, кримінальне провадження було передано для розгляду іншому судді.

У судовому засіданні 26.09.2018 місцевий суд, заслухавши думку сторін, ухвалив проводити судовий розгляд справи спочатку.

Прокурор у судовому засіданні 18.10.2021, вважаючи, що надані свідком 13.06.2018 в суді показання є важливими для доведення винуватості особи у вчиненні інкримінованих злочинів, просив дослідити ці показання, оскільки повторний допит свідка в суді був неможливий у зв’язку з її смертю. Проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання з тих підстав, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 319 КПК судом було ухвалено рішення про дослідження усіх доказів у справі спочатку. ККС акцентував, що положення «суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання» (перше речення ч. 4 ст. 95 КПК), не може тлумачитися як безумовна заборона використання показань, які особа давала перед іншим складом суду у тій же справі, однак такі показання мають використовуватися обережно, а неможливість піддати відсутню під час судового розгляду особу перехресному допиту має враховуватися судом при оцінці достовірності її показань та їх значення в сукупності з іншими доказами.

За наявності об'єктивних причин неможливості повторного допиту свідка сторони обвинувачення суд першої інстанції повинен був задовольнити це клопотання прокурора та дослідити показання вказаного свідка, надані в судовому засіданні 13.06.2018, і надати їм оцінку з точки зору допустимості, належності та достовірності, враховуючи, у тому числі, наскільки були забезпечені права сторони захисту під час допиту цього свідка в суді.

Факт об’єктивної неможливості повторного допиту особи в суді з поважних причин при новому судовому розгляді має враховуватися судом при оцінці достовірності наданих нею показань у попередньому судовому засіданні в сукупності з іншими доказами у справі.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд пояснив, чи можуть бути використані як доказ показання свідка, надані в судовому засіданні до заміни складу суду

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