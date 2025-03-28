У Мінсоцполітики заявили, що оформити пенсію можна вдома онлайн – як це зробити

23:48, 28 березня 2025
Не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), адже можна скористатись Дія.Підписом.
Джерело фото: Depositphotos
На сьогодні, щоб оформити пенсію, не обов'язково особисто йти до Пенсійний фонд України, адже відповідну заяву можна подати онлайн. І навіть мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) теж не обов'язково, адже можна скористатись Дія.Підписом.
Як вказують у Міністерстві соціальної політики, щоб отримати Дія.Підпис, потрібно:
- Завантажити на смартфон мобільний застосунок Дія.
- Активувати безпосередньо Дія.Підпис. Смартфон та буду використовуватися паралельно із комп’ютером.
Для оформлення пенсії онлайн потрібні будуть скановані копії документів.
Тут треба врахувати, що:
- скани з оригіналів документів
- вони кольорові, чіткі та читабельні
- зберігати скани слід у форматах: JPG або PDF
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт;
- назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.
Заява на оформлення пенсії подається дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього слід виконати наступні кроки:
- Зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ через комп’ютер
- У правому верхньому куті натиснути «Вхід» та обирати опцію «Увійти до системи» через «Дія.Підпис»
- У новому вікні натиснути кнопку «Отримати код для входу»
- Після цього сканувати QR-код, що з’явиться на екрані (за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія»).
- Для цього зайти у застосунок «Дія» на смартфоні та навести зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом;
- Натиснути на телефоні «Підтвердити»
- Активувати Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення
- Підтвердити особу через перевірку за фото, керуючись підказками смартфона, та натиснути «Далі»
- Ввести на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис.
Якщо Дія.Підпис використовується вперше — код необхідно запам’ятати.
Якщо всі кроки успішні, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал ПФУ підтвердиться, а на екрані телефона з’явиться відповідний напис — «Підтверджено».
При цьому вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ виконається автоматично.
Після цього:
- На комп’ютері в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обираємо вкладку «Заява на призначення пенсії»
- Обираємо вид пенсії, наприклад «Пенсія за вислугу років»
- Відповідаємо на питання в анкеті-опитуванні для «заповнення атрибутів звернення», натискаючи кнопку «Продовжити»
- Додаємо скан-копії необхідних документів (через кнопку «Додати файл») та натискаємо кнопку «Сформувати заяву»
- Завершуючи усі операції, підписуємо заяву за допомогою Дія.Підпису та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».
За результатом опрацювання заяви слідкуємо у розділі «Мої звернення».
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