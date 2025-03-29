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Українських аптекарів оштрафовано на понад 200 тисяч гривень за порушення законодавства про ціни

00:06, 29 березня 2025
Держпродспоживслужба отримала понад тисячу звернень щодо цін на ліки та провела 44 перевірки.
Українських аптекарів оштрафовано на понад 200 тисяч гривень за порушення законодавства про ціни
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З 1 березня до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло 1156 звернень громадян щодо цін на ліки. Найбільше скарг надійшло від мешканців Києва, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей.

За результатами 44 перевірок встановлено порушення законодавства про ціни та ціноутворення. До суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму 213,4 тис. грн. Крім того, посадових осіб підприємств оштрафували на 27 тис. грн.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук заявив: «Доручення Президента України Володимира Зеленського повинно бути виконано. Ціни на ліки мають бути доступними для наших громадян».

Фахівці територіальних органів служби щоденно здійснюють моніторинг цін. Наразі проведено 18,6 тис. таких спостережень.

Держпродспоживслужба, Міністерство охорони здоров'я та Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками продовжують роботу над підвищенням прозорості ціноутворення та запобіганням маніпуляціям із вартістю медпрепаратів.

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