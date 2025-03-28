Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего нового начальника Генштаба Андрея Гнатова

Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Зеленский ввел начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова в личный состав Ставки.
Этим указом также из состава Ставки выведен Анатолий Баргилевич, который был начальником Генштаба ВСУ.
Напомним, что Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником Генерального штаба ВСУ.
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