Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего нового начальника Генштаба Андрея Гнатова

Из состава Ставки выведен Анатолий Баргилевич, который был начальником Генштаба ВСУ.

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Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский ввел начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова в личный состав Ставки.

Этим указом также из состава Ставки выведен Анатолий Баргилевич, который был начальником Генштаба ВСУ.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником Генерального штаба ВСУ.

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