Не с Путиным, потому что это «пинг-понг» – Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с «кем-то», кто может представить РФ

Мы согласились бы говорить о мире с бизнесом и оппозицией РФ, — Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова говорить о мире не с Путиным, а с кем-то, кто представлял бы Россию. К примеру, представителями регионов, бизнеса или оппозицией. Об этом он сказал на брифинге.

По словам Зеленского, переговоры с Путиным напоминают пинг-понг. Он постоянно находит причины, чтобы не заканчивать войну, поэтому Украина согласилась говорить с тем, кто готов пойти вопреки позиции Путина.

"Это как пинг понг – то, что говорит Путин. Не всегда можно получить ответ. Я думаю, что в принципе мы согласились бы говорить не с ним, а с кем-то, кто представлял бы Россию. У России есть бизнесы, у них много регионов, включая отдельные серьезные направления бизнеса. Я думаю, мы бы с ними общались, если у них есть видение закончить войну", - отметил Зеленский.

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