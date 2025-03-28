Не з Путіним, бо це «пінг-понг» — Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із «кимось», хто може представити РФ

Ми б погодилися говорити про мир з бізнесом і опозицією РФ, — Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова говорити про мир не з Путіним, а з кимось, хто б представляв Росію. Наприклад, представниками регіонів, бізнесу чи опозицією. Про це він сказав на брифінгу.

За словами Зеленського, переговори з Путіним нагадують пінг-понг. Він постійно знаходить причини, щоб не закінчувати війну, тому Україна погодилася б говорити з тим, хто готовий піти всупереч позиції Путіна.