Не з Путіним, бо це «пінг-понг» — Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із «кимось», хто може представити РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова говорити про мир не з Путіним, а з кимось, хто б представляв Росію. Наприклад, представниками регіонів, бізнесу чи опозицією. Про це він сказав на брифінгу.
За словами Зеленського, переговори з Путіним нагадують пінг-понг. Він постійно знаходить причини, щоб не закінчувати війну, тому Україна погодилася б говорити з тим, хто готовий піти всупереч позиції Путіна.
"Це як пінг понг - те, що каже Путін. Не завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що у принципі ми погодилися б говорити не з ним, а з кимось, хто представляв би Росію. У Росії є бізнеси, у них багато регіонів, включаючи окремі серйозні напрямки бізнесу. Я думаю, ми з ними спілкувалися б, якщо у них є бачення закінчити війну", - зазначив Зеленський.
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